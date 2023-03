Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, von der Leyen: ''Cina come membro Onu lavori per pace giusta. No a piani che consolidino annessioni russe''

''L'Ucraina definirà le condizioni di una pace giusta, che richiede il ritiro delle truppe degli invasori. Qualsiasi piano di pace che consolidi le annessioni russe semplicemente non è un piano fattibile'', afferma la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

"No a piani che consolidino annessioni russe". La Cina, che è un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, ha la "responsabilità di lavorare perché in Ucraina si arrivi ad una pace giusta, che non significa consolidare le annessioni di territori ucraini effettuate dalla Russia". Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un discorso al think tank Epc di Bruxelles, in vista del viaggio che la porterà in Cina la settimana prossima, insieme al presidente francese Emmanuel Macron.

"Come membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu - dice la presidente - la Cina ha la responsabilità di salvaguardare i principi e i valori che sono alla base della Carta delle Nazioni Unite. E la Cina ha la responsabilità di svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere una pace giusta. Ma quella pace - avverte - può essere giusta solo se si basa sul mantenimento della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina".

"L'Ucraina - prosegue - definirà le condizioni di una pace giusta, che richiede il ritiro delle truppe degli invasori. Qualsiasi piano di pace che consolidi le annessioni russe semplicemente non è un piano fattibile. Dobbiamo essere franchi su questo punto. Il modo in cui la Cina continua a interagire con la guerra di Putin sarà un fattore determinante per il futuro delle relazioni Ue-Cina", sottolinea von der Leyen.

