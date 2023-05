pace Ucraina Russia

Ucraina, Zelensky boccia proposta di pace della Cina: ''Non ci sostiene, la nostra iniziativa rimane quella principale per noi''

''Se e solo se la Cina prendesse una posizione chiara e forte secondo cui le forze russe devono ritirarsi da tutto il territorio in Ucraina, penso che potrebbe esserci utile'', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"La Cina non sostiene la posizione di Kiev nella situazione in Ucraina: Kiev dà priorità alle proprie iniziative di pace", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al quotidiano sudcoreano Chosun Ilbo.

"È un dato di fatto che la Cina non sostiene direttamente la posizione dell'Ucraina. Per quanto riguarda l'iniziativa di pace avanzata dalla Cina, siamo grati agli altri paesi per i loro sforzi, ma abbiamo sottolineato che la nostra formula per la pace, la nostra iniziativa, rimane quella principale per noi", ha risposto Zelensky a una domanda sulla capacità di Pechino di mediare con successo negli eventi in Ucraina.

"Se e solo se la Cina prendesse una posizione chiara e forte secondo cui le forze russe devono ritirarsi da tutto il territorio in Ucraina, penso che potrebbe esserci utile", ha detto.

