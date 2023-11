Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Consegne di munizioni diminuite dopo crisi in Medio Oriente''

Le consegne di munizioni all'Ucraina sono diminuite dopo l'esplosione della crisi fra Israele e Hamas.

Pubblicata il: 17/11/2023

Lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky. "Le nostre consegne sono diminuite", ha detto riferendosi in particolare ai proiettili da 155 millimetri molto utilizzati sulle linee del fronte orientale e meridionale dell'Ucraina.

"Non è che gli Stati Uniti abbiano detto 'non ne diamo all'Ucraina'. No! E' solo che tutti combattono per se stessi - ha aggiunto - questa è la vita e dobbiamo difendere ciò che è nostro".

