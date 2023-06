Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Controffensiva avanza, non abbiamo perso posizioni''

''Avanziamo o difendiamo le posizioni. Non perdiamo terreno'', ha detto Volodymyr Zelensky nel consueto messaggio su Telegram.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2023 - 00:22:13 Letto 813 volte

"Avanziamo o difendiamo le posizioni. Non perdiamo terreno". Volodymyr Zelensky fa il punto sulla controffensiva che l'Ucraina sta conducendo nella guerra contro la Russia. Il presidente nega che le forze di Mosca stiano avanzando e rivendica risultati positivi conquistati dai soldati di Kiev.

"In alcune zone i nostri guerrieri stanno avanzando, in altre aree stanno difendendo le posizioni e resistono agli attacchi più intensi portati dagli invasori. Non abbiamo perso posizioni", dice Zelensky nel consueto messaggio su Telegram.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Zelensky

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!