Ucraina, Zelensky: ''Nessun accordo senza il ritiro completo delle truppe russe''

''Vi sarà pace e sicurezza in futuro solo se le truppe russe non saranno sul nostro territorio'', ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Pubblicata il: 01/12/2023 - 08:58:49

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che il suo Paese non accetterà alcun accordo di cessazione delle ostilità con la Russia, a meno che quest'ultima non ritiri completamente le proprie truppe dal territorio ucraino.

Zelensky, nel corso di una intervista concessa a diversi media internazionali, ha ammesso di essere preoccupato per il progressivo calo dell'attenzione internazionale nei confronti del conflitto in Ucraina, complice anche la crisi in Medio Oriente. "Vi sarà pace e sicurezza in futuro solo se le truppe russe non saranno sul nostro territorio", ha detto il presidente ucraino, aggiungendo che in caso contrario una interruzione dei combattimenti equivarrebbe solo a un conflitto "congelato", e darebbe a Mosca il tempo di prepararsi a riprendere le ostilità.

