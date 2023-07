Usa, Meloni a Washington per incontrare Biden

Meloni a Washington

Giorgia Meloni è a Washington per incontrare il presidente Joe Biden.

Giorgia Meloni è a Washington per incontrare il presidente Joe Biden.

In agenda Nordafrica, Cina, Ucraina e futura presidenza italiana del G7. L'incontro col presidente americano è previsto per le 15 locali, le 21 in Italia. La Casa Bianca sottolinea la necessità di "maggiore coordinamento transatlantico" rispetto a Pechino. Durante la visita di due giorni, il premier ha in programma una serie di incontri al Congresso.

