Vacanze ad Ibiza per Francesca De Andrè dopo la violenza subita

La showgirl sta trascorrendo alcuni giorni sull'isola spagnola per cercare di riprendere in mano la sua vita.

29/07/2022

Dopo aver raccontato la violenza subita dall'ex fidanzato, Francesca De Andrè vuole riprendere in mano la sua vita e lo fa con una vacanza a Ibiza. La showgirl sta, infatti, trascorrendo alcuni giorni sull'isola spagnola all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Sui social si mostra giornalmente sorridente in abiti sexy, probabilmente in pose simili a quelle che vende su OnlyFans, piattaforma su cui è sbarcata da pochi mesi.

Navigando sul suo profilo si legge la presentazione "Benvenuti nel mio posto segreto", affiancata dalle emoticon di ciliegie e fiamme. Diversi i post pubblicati in cui promette agli abbonati al canale sorprese piccanti.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Francesca De Andrè

