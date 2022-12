viaggiare

Vacanze in Canada con un cane

Se c'è una cosa per cui il Canada è conosciuto in tutto il mondo, è sicuramente la spettacolarità dei paesaggi naturali che occupano gran parte del Paese, in cui portare il proprio amato compagno a quattro zampe.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/12/2022 - 09:02:17 Letto 726 volte

Sebbene l’Italia sia piena di luoghi meravigliosi in cui portare il proprio amato compagno a quattro zampe, coloro che cercano una destinazione all’estero hanno una varietà ancora più ampia di località tra cui scegliere. Il Canada si trova decisamente in cima alla lista ed è oltretutto un Paese facilmente accessibile ottenendo un documento di ingresso digitale chiamato eTA.

Entrare in Canada: vaccinazione, eTA e altre autorizzazioni

Come tutti gli altri Paesi, anche il Canada ha delle regole specifiche per l’ingresso degli animali, tra cui anche i cani. Fortunatamente, le regole canadesi in merito sono piuttosto tolleranti rispetto a quelle di molti altri Paesi. Per poter entrare in Canada, ad esempio, non è necessario che i cani siano dotati di microchip e non sono previsti periodi di quarantena per gli animali domestici in arrivo. I requisiti più severi riguardano i trasportini e le vaccinazioni. Sul sito dell’organizzazione internazionale di compagnie aeree IATA (International Air Transport Association) è possibile trovare una panoramica sulle misure richieste e su altri dettagli riguardanti i trasportini. Se viaggi verso il Canada con un cane, la vaccinazione più importante di cui tenere conto è quella contro la rabbia. Anche se ancora estremamente rara, la malattia esiste ancora nel Paese. Porta sempre con te un certificato di vaccinazione dei tuoi animali domestici e, possibilmente, anche una lettera del tuo veterinario in cui si specifica che il tuo animale è in buona salute e pronto per viaggiare all’estero.

Anche i padroni devono attenersi ad alcuni requisiti per entrare in Canada. Fino a poco fa, ad esempio, era obbligatorio essere vaccinati contro il COVID, ma recentemente le misure volte al contenimento del coronavirus sono state eliminate. Per i viaggiatori italiani resta comunque attivo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di ingresso nel Paese. Ci sono due modi per soddisfare questo requisito: richiedere un visto presso l’ambasciata o un consolato canadese oppure richiedere l’eTA online. L’eTA rappresenta ad oggi l’alternativa più economica, veloce e comune e di conseguenza anche la più consigliata.

I parchi nazionali del Canada

Se c’è una cosa per cui il Canada è conosciuto in tutto il mondo, è sicuramente la spettacolarità dei paesaggi naturali che occupano gran parte del Paese. Questi ambienti naturali sono stati ben preservati e sono stati impiegati per creare alcuni dei parchi nazionali più belli al mondo. Il più famoso è senz’altro il parco nazionale Banff, nella provincia dell’Alberta, a ovest della città di Calgary. Il parco è attraversato da diversi percorsi che sono perfetti per delle passeggiate con il proprio cane. Alcuni esempi sono il sentiero che porta al Mistaya Canyon e il Tunnel Mountain Trail. Non molto lontano dal parco di Banff, si trovano alcune baite realizzate appositamente per i viaggiatori che non hanno intenzione di separarsi dal proprio animale domestico neanche per un istante. Una cosa a cui è necessario prestare attenzione è che il cane deve sempre essere legato al guinzaglio durante un’escursione nel parco, anche solo per proteggerlo dalle altre specie animali che popolano la zona. Se il tuo cane dovesse abbandonare il sentiero, potrebbe imbattersi in animali potenzialmente pericolosi per lui. Una volta che avrai tenuto in considerazione questi aspetti, potrai goderti la visita non solo del parco nazionale Banff, ma anche di tutte le altre aree naturali mozzafiato del Canada.

Toronto: la destinazione definitiva per gli amanti dei cani

Se preferisci sperimentare con il tuo cane l’atmosfera dinamica delle città canadesi, Toronto è senza dubbio la città che fa per te. Se per gli umani la capitale del Canada è Ottawa, Toronto è decisamente la capitale canina del Paese. Con più di 200.000 cani, è considerata la città più dog-friendly di tutto il Canada e secondo vari studi anche una delle migliori destinazioni nel mondo in cui viaggiare con il proprio animale domestico. La quantità di bar, ristoranti e parchi di questa città in cui i cani sono i benvenuti è assolutamente stupefacente. Durante il fine settimana, i cani sono ammessi anche sui trasporti pubblici, rendendo molto più semplici anche gli spostamenti da una zona all’altra. La passione per i cani a Toronto è così grande che la città ospita anche il festival canino più grande e popolare di tutta l’America del Nord: Woofstock. Questa fiera si tiene ogni anno tra maggio e giugno e ospita decine di migliaia di cani di tutte le razze, workshop, esibizioni, giochi e competizioni a cui sia tu che il tuo cane potrete partecipare.

Fonte Immagine: unsplash.com

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!