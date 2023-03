incontro Xi Jinping-Putin

Vertice Putin-Xi Jinping, Usa: ''Cina e Russia vorrebbero che il mondo andasse secondo le loro regole''

''Cina non ha una posizione imparziale e se volesse svolgere davvero un ruolo costruttivo dovrebbe portare la Russia a mettere fine alla guerra'', afferma il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/03/2023 - 00:03:00 Letto 720 volte

''La Cina non ha una posizione imparziale rispetto al conflitto ucraino e se volesse svolgere davvero un ruolo costruttivo dovrebbe portare la Russia a mettere fine alla guerra''. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, boccia la posizione che il presidente cinese Xi Jinping ha illustrato a Mosca, dopo l'incontro con Vladimir Putin, che ha espresso un giudizio positivo sul piano cinese per porre fine al conflitto.

Secondo Xi, Pechino ha una ''posizione imparziale rispetto alla guerra e sta promuovendo in modo attivo la ripresa dei negoziati tra Kiev e Mosca 'per la risoluzione della crisi ucraina''. La Casa Bianca, attraverso le parole di Kirby, afferma laconicamente che ''Cina e la Russia vorrebbero che il mondo andasse secondo le loro regole''. Gli Stati Uniti in ogni caso "vogliono mantenere aperte le linee di comunicazione con la Cina e il presidente Joe Biden parlerà con Xi al momento opportuno". Il summit andato in scena a Mosca, in ogni caso, non alimenta alcun tipo di ottimismo al di là dell'Atlantico: "Non abbiamo visto nulla, tra ciò che è stato detto e presentato, che ci faccia sperare in una fine rapida della guerra", ha detto Kirby.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Wikimedia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!