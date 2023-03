incontro Xi Jinping-Putin

Vertice Russia-Cina, Zelensky sollecita colloquio a distanza con Xi Jinping: ''Si unisca alla formula di pace proposta dall'Ucraina''

Il leader di Kiev ha suggerito alla Cina di unirsi alla formula di pace proposta dall'Ucraina e confida in una risposta.

Pubblicata il: 22/03/2023

Il vertice al Cremlino è stato seguito a distanza con particolare interesse, ovviamente, dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader di Kiev ha suggerito alla Cina di unirsi alla formula di pace proposta dall'Ucraina e confida in una risposta. Zelensky ha sollecitato anche un contatto diretto con Xi Jinping, ma al momento non è fissata una data per il colloquio a distanza.

"Niente di specifico (è stato deciso). Non abbiamo ancora una conferma", ha detto il presidente ucraino. "Abbiamo trasmesso la nostra formula di pace alla Cina sia pubblicamente che tramite canali diplomatici e l'abbiamo invitata a prendere parte alla sua realizzazione. Aspettiamo la risposta".

