Via Mastrangelo tappezzata da escrementi lasciati dai cavalli *SEGNALAZIONE*

L'Associazione Comitati Civici Palermo segnala lo stato vergognoso in cui si trova la via Ruggero Mastrangelo per la presenza degli escrementi lasciati dai cavalli.

“Segnaliamo ancora una volta lo stato vergognoso in cui si trova la via Ruggero Mastrangelo per la presenza degli escrementi lasciati dai cavalli che trainano le carrozze a noleggio. Tale situazione determina un notevole rischio igienico-ambientale.

Pertanto, chiediamo che vengano eseguiti i necessari interventi di pulizia della strada, nonché venga fatto osservare il pieno rispetto dell'art. 26 lettera "h" del "Regolamento per il servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale genere equino" vigente”.

Così nella nota il Presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada.

