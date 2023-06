viaggiare in carrozzina

Visitare la Sicilia in carrozzina: tutto quello che bisogna sapere

Visitare nuovi luoghi in carrozzina può essere difficile in Italia, tuttavia alcuni luoghi devono essere visitati almeno una volta nella vita, e tra questi luoghi c’è sicuramente la Sicilia.

La Sicilia è nota in tutto il mondo per essere una terra antica e stupenda, ricca di storia e personalità. Da Palermo a Siracusa, si trovano innumerevoli borghi, città, spiagge, chiese simbolo della tradizione siciliana che hanno il potere di lasciare a bocca aperta i turisti.

Viaggiando in carrozzina, tuttavia, non tutti i luoghi sono visitabili, per questo motivo è necessario informarsi in anticipo sull’accessibilità di siti e musei che si desidera visitare. Per il trasporto, invece, si consiglia l’uso di macchine adibite al trasporto di persone disabili per evitare problemi con il trasporto pubblico.

Palermo

Palermo è la città per eccellenza quando si pensa alla Sicilia. Storia, arte, tradizione e street food sono le parole chiave di questa città. Tra i luoghi imperdibili che si devono assolutamente visitare ci sono la Cattedrale, la chiesa della Martorana, il Duomo di Monreale, il Teatro Massimo il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina.

Per chi vuole spostarsi in libertà in città è disponibile un pullman hop-on hop-off accessibile anche su sedia a rotelle che percorre tutte le zone più turistiche della città.

Agrigento

Agrigento è sicuramente una delle mete più rinomate in tutta l’isola. Decine di migliaia di persone si recano in Sicilia ogni anno per visitare le meraviglie della Valle dei Templi e della Scala dei Turchi. La Valle dei Templi è Patrimonio Mondiale dell’UNESCO ed è costituita da un totale di 8 templi, costruiti tra il 510 e il 430 a.C. I monumenti più famosi di questo complesso sono il tempio della Concordia e il tempio di Hera, o tempio di Giunone, per via del loro stupefacente grado di conservazione.

La Valle dei Templi mette a disposizione carrozzine elettriche per tutti coloro che ne hanno bisogno, garntendo così l’accesso a tutti coloro che lo desiderano.

Taormina

Il posto più rinomato di questa località siciliana è sicuramente il Teatro Greco di Taormina. Il Teatro Greco risale al III secolo a.C. ed è a oggi ben conservato, motivo per cui questo sito permette di immerge.Le scalinate del teatro offrono una vista mozzafiato della costa circostante.

Il Teatro Greco è anche usato come location per numerosi concerti, è quindi necessario informarsi in anticipo sulla programmazione dei concerti a causa dell’allestimento del palco che potrebbe ostruire il panorama. Il teatro dispone di rampe per l’accesso di carrozzine e di servizi igienici per disabili.

