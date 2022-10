Global Health Strategy

Von der Leyen: ''A novembre la Commissione europea presenterà la sua strategia per la salute globale''

La Commissione europea presenterà la sua strategia per la salute globale il prossimo mese.

La Commissione europea presenterà la sua strategia per la salute globale il prossimo mese. Lo annuncia la presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso di apertura al 'Grand Challenges Annual Meeting' organizzato dalla Bill & Melinda Gates Foundation. "Siamo tutti impegnati per l'equità e la salute globale. Siamo sulla strada giusta, ma abbiamo ancora molta strada da fare", ha evidenziato.

Gli ultimi regolamenti del programma per l'Unione europea della Salute saranno in vigore da novembre. E' la conseguenza dell'approvazione formale da parte del Consiglio Ue di tre regolamenti, uno sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e altri due sull'estensione del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e sulle prerogative dell'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) in situazioni di crisi.

