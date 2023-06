Guerra Ucraina-Russia

Von der Leyen: ''Russia conduce guerra contro la democrazia. L'Ue vuole una pace giusta, che riporti l'Ucraina ai suoi confini''

''La nostra Unione deve dimostrare una solidarietà incrollabile con l'Ucraina, come abbiamo fatto per 16 mesi e come continueremo a fare fino a quando l'Ucraina non uscirà vittoriosa'', ha dichiarato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"La Russia sta attualmente conducendo una guerra contro la democrazia, contro l'idea fondamentale, tanto cara alla Francia e all'Europa, che tutti noi abbiamo il diritto alla libertà e all'uguaglianza. E sì, anche la Russia sta conducendo una guerra contro l'idea di un'Europa unita, pacifica e democratica. Non dimentichiamolo mai. Il coraggioso popolo ucraino non solo combatte per il proprio paese, ma difende anche i propri valori. Per questo anche la nostra Unione deve dimostrare una solidarietà incrollabile con l'Ucraina, come abbiamo fatto per 16 mesi e come continueremo a fare fino a quando l'Ucraina non uscirà vittoriosa. Parliamoci chiaro: l'Unione europea vuole la pace, ma questa pace deve essere giusta. Deve riportare l'Ucraina ai suoi confini e alla sua sovranità". Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

