Zelensky a Bruxelles: oggi parlerà al Parlamento europeo, poi al vertice Ue

A margine è previsto anche un suo bilaterale con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

È cominciata la storica missione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. Il presidente, che ha dormito a Parigi arrivato da Londra, è appena atterrato nella capitale belga. Tra poco parlerà dinanzi al Parlamento europeo, a seguire parteciperà al vertice dei leader dei Ventisette che dovranno affrontare il tema della guerra in Ucraina, e in particolare quello della consegna di armi più potenti, in primis i caccia, al governo di Kiev.

Macron, che a Londra ha incontrato il premier Rishi Sunak oltre a Re Carlo III, ieri sera ha già perorato la sua causa con il presidente francese Emmanuel Macron (con il quale è arrivato a Bruxelles insieme in aereo) e il cancelliere tedesco Olaf Sholz.

