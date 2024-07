caldo

Caldo record, oggi Palermo da bollino rosso

Per la giornata di oggi è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi (livello 3, colore rosso).

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/07/2024 - 00:40:42 Letto 866 volte

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido per il 30 luglio e per le successive 24 ore.



Inoltre, per la provincia di Palermo, per oggi è stato dichiarato un rischio incendi di pericolosità “media” ed un livello di allerta di colore arancione.

Fonte: Protezione Civile Regionale

