Maltempo, allerta meteo gialla anche in Sicilia: pioggia e freddo anche a Palermo

Allerta meteo gialla su quattro regioni del centro sud per rischio temporali e rischio idrogeologico, tra le quali la Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2023 - 12:14:18 Letto 682 volte

La protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla su quattro regioni del centro sud per rischio temporali e rischio idrogeologico, tra le quali la Sicilia, che praticamente in tutte le province (tranne quella di Caltanissetta) sarà attraversata da una perturbazione che riverserà piogge e temporali su alcune zone del centro, in particolare sui settori adriatici, e al sud e sulla Sicilia.

