Maltempo, allerta meteo gialla su tutta la Sicilia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2024 - 10:13:11 Letto 922 volte

La ⁣Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla ‍per la giornata di oggi, ‌prevedendo forti piogge e ‍temporali ‌su gran parte del territorio ​siciliano.⁤

Sul litorale tirrenico cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge che si intensificheranno nel pomeriggio, con schiarite in serata.

Sul litorale ionico avremo deboli piovaschi e schiarite in serata, mentre sul litorale meridionale e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio e asciutto in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana e nuvoloso in serata.

Fonte: Protezione Civile Regionale

