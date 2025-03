Meteo, inizia ottobre e arriva un ciclone con piogge: maltempo in Sicilia da giovedì

previsioni meteo

Meteo, inizia ottobre e arriva un ciclone con piogge: maltempo in Sicilia da giovedý

Il bel tempo con cui Ŕ finito Settembre non durerÓ molto: con l'inizio del mese di Ottobre ritornano le piogge su buona parte del Paese.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/10/2024 - 09:49:31 Letto 2230 volte

(Adnkronos) - Ottobre inizia con nuove perturbazioni atlantiche. Il bel tempo con cui è finito Settembre non durerà molto: con l'inizio del mese di Ottobre ritornano le piogge su buona parte del Paese, ad iniziare dal Centro-Nord. Insomma, sarà un mese pienamente autunnale, diversamente da come è successo negli ultimi anni in cui queste settimane sembravano un prolungamento dell'estate. "Niente ottobrata per adesso. È in arrivo un ciclone - dice all'Adnkronos il meteorologo de 'iLMeteo.it' Lorenzo Tedici - che porta in maniera graduale il maltempo e domani ci saranno piogge in Toscana e Liguria e in serata arriveranno al resto del Nord. Da mercoledì a venerdì poi le piogge saranno su tutta l'Italia".

"C'è il rischio - continua Tedici - di nuove precipitazioni sull'Emilia Romagna e in Toscana, sulle aree già colpite dall'alluvione. Su Roma il maltempo dovrebbe arrivare giovedì, come anche in Sicilia. Venerdì invce c'è il rischio della neve a oltre 1.500 sulle Alpi. Le temperature scenderanno sotto i 20 gradi al nord e saranno in calo anche al centro. Insomma, siamo in autunno. Per la giornata di sabato ci dovrebbe essere un miglioramento e anche domenica sarà tutto sommato 'buonina'".

Il mese di Ottobre inizia con la pioggia. Martedì 1, al mattino, qualche rovescio tra Liguria di Levante ed Alta Toscana poi, lentamente e specie dalla sera, arriveranno nuvoloni neri e piovaschi sul Nord-Ovest "per l’avvicinarsi di una perturbazione - ha spiegato il meteorologo Andrea Giuliacci di 'iLMeteo.it' all'Adnkronos - che poi mercoledì porterà piogge sparse, a tratti intense, al Nord e regioni centrali tirreniche"..

Il 2 ottobre sono previste piogge diffuse su tutto il Centro-Nord, mentre al Sud si avranno ancora delle schiarite e massime addirittura in rialzo fino a 31°C in Sicilia (27-28°C sul resto delle regioni meridionali). Si tratterà, ovviamente, di un richiamo caldo prefrontale, con venti da sud associati alla perturbazione atlantica in ingresso. "Giovedì però arriva un’altra più intensa perturbazione - ha detto Giuliacci - che porterà piogge, anche intense, da nord e sud in tutta Italia e calo delle temperature anche al Centro-Sud, con valori autunnali in tutto il Paese".

Giovedì 3 e Venerdì 4 saranno infatti le giornate peggiori della settimana: solo al Nord-Ovest avremo delle schiarite, mentre un deciso e persistente peggioramento investirà il resto dell’Italia. Le piogge più intense sono attese su Emilia Romagna, Toscana, gran parte del Centro e sul Sud peninsulare. Si tratterà di un ciclone in lento spostamento verso i Balcani: nella giornata di sabato sarà ancora pigro, vagabondo sull'estremo meridione, con maltempo diffuso; vista la lentezza dello spostamento del vortice, altre piogge sono previste anche su Lazio, Abruzzo e Molise, altrove prevarrà il sole. Il primo weekend di Ottobre si chiuderà domenica con un miglioramento anche al Sud, mentre il sole continuerà a dominare su tutto il resto del Paese.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!