Palermo, domenica 16 giugno da allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore

A Palermo sono previsti un livello di allerta classificato come arancione (preallerta) e una temperatura massima percepita di 31 °C.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/06/2024 - 09:37:16 Letto 977 volte

La Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso n. 118 per rischio incendi e ondate di calore, per domenica 16 giugno e per le successive 24 ore.

Fonte: Protezione Civile Regionale

