Assalto all'olio extravergine in un ipermercato di Roma

La povertà comincia a lambire sempre più soggetti che se ne ritenevano al riparo mentre la Destra di governo millanta successi gestionali del paese che contraddicono e negano la realtà dei fatti..

di Sergio Longo | Pubblicata il: 23/02/2024 - 17:07:56 Letto 1279 volte

Sta accadendo qualcosa di inconsueto in un punto vendita Esselunga di Roma dal momento in cui l'ultimo volantino (validità 15/2 - 24/2) riporta uno sconto del 40% sull'olio extra vergine di oliva a marchio Cirio che, da euro 9,99, viene proposto a euro 5,99 litro(fino a pochi mesi fa veniva venduto intorno ai 4 euro...). Infatti, nella circostanza, si sta rivelando molto problematico per un comune avventore acquistare un prodotto che viene ricaricato due volte al giorno da Esselunga perché scompare dagli scaffali in men che non si dica 'predato' da una folla che si mette in coda per non perdere la promozione. E se c'è, come c'è, un passaparola tra chi difficilmente arriva a fine mese con i pochi soldi che guadagna, ciò denuncia una situazione di grave disagio sociale che non eravamo ancora abituati a vedere a questi livelli. La povertà comincia a lambire sempre più soggetti che se ne ritenevano al riparo mentre la Destra di governo millanta successi gestionali del paese che contraddicono e negano la realtà dei fatti da essa innestati con provvedimenti che puntualmente rivelano una maligna tenacia nel colpire i più bisognosi con l'abolizione del reddito di cittadinanza e una coerenza assoluta invece nel favorire ora e sempre i detentori del potere economico e finanziario. Oggi più che mai i ricchi sono più ricchi e molti di loro in credito col fisco; gli extra profitti di ENI & Company così come quelli degli istituti bancari (molti miliardi di euro) non vengono presi in considerazione per ridurre la voragine del debito nazionale nei confronti di un'Europa che, malgrado le 'stranezze' di alcuni nostri parlamentari, continua a credere in noi mettendoci a disposizione un PNRR di oltre 200 miliardi di euro che, peraltro, abbiamo difficoltà a spendere per patente incapacità di una classe politica priva di qualsiasi progettualità.

Immagine di bearfotos su Freepik

