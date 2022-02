La guerra di Putin farà crollare, in Italia, sovranisti Meloni e Salvini

guerra di Putin

La guerra di Putin farą crollare, in Italia, sovranisti Meloni e Salvini

La guerra di Putin farą crollare, in Italia, i sovranisti Meloni e Salvini. Avanza la nuova democrazia Meloni e Salvini, nonostante condannino l'attacco di Putin all'Ucraina, in Italia sono espressione di quel sovranismo che odia la pace.

di Biagio Maimone | Pubblicata il: 26/02/2022 - 11:57:36 Letto 1259 volte

"Putin sta dimostrando, con i suoi armamenti dispiegati sulla povera gente, che il sovranismo conduce al totalitarismo, il cui fine ultimo sono la guerra e la sua atroce violenza. Meloni e Salvini, nonostante condannino l'attacco di Putin all'Ucraina, in Italia sono espressione di quel sovranismo che odia la pace" ha affermato Biagio Maimone, ideatore della corrente di pensiero nuovademocrazia.it, il quale ha tenacemente ratificato: "È questa l'ora per far vivere una nuova democrazia, che garantisca la parità, la pari dignità di ogni essere umano ed il suo ineludibile rispetto, nell’ottica di un progetto di armonia universale che veda coinvolti donne e uomini, nonché tutte le restanti creature che abitano il cosmo. La guerra è testimonianza viva della deriva a cui conduce il sovranismo.

Noi di nuovademocrazia.it, da alcuni anni, affermiamo che il sovranismo è l'anticamera del totalitarismo, del razzismo e dell'odio. Non lontano da noi si consuma il dramma di una guerra generata dalla bramosia di potere di un uomo che incarna il sovranismo. Morte e desolazione sono le immagini che giungono fino a noi e feriscono il nostro cuore innamorato della pace e della vita, che germoglia solo se al centro vi è l'essere umano, obiettivo originario e fine ultimo di uno Stato veramente democratico".

