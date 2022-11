Esterno notte

La lunga notte di Aldo Moro

di Sergio Longo | Pubblicata il: 19/11/2022

Una preziosa fiction d'autore Esterno notte di Marco Bellocchio; o meglio, il tentativo dell'ottantatreenne regista di ritornare, dai tempi del suo Buongiorno, notte (2003), sulla tragica vicenda di Aldo Moro.

Dico subito che la realizzazione di questo film diviso in sei parti trova una ineludibile ragion d'essere nell'esigenza di provare a dare ordine ad una controversa pagina di storia del nostro paese attraverso una esegesi comportamentale dei suoi principali protagonisti che vengono, come isolati, ciascuno per singolo episodio, così da fornire allo spettatore maggiore capacità d'intendere, anche se parzialmente, le fila di un ordito ancòra oggi immerso nel tortuoso ingranaggio di quelli che furono definiti anni di piombo a partire dagli attentati stragisti neofascisti, dalle rivendicazioni degli anarchici, dall'ingresso in campo delle Brigate rosse che rifiutarono il compromesso storico del P.C.I. con la DC. Moro - guida spirituale democristiana e fautore convinto dell'accordo -, nello stesso giorno in cui si doveva dare corso alla proclamazione di un governo DC con l'avallo dei comunisti, venne rapito dalle Br (uccisi tutti gli uomini della scorta) e "giustiziato" dopo 54 giorni di prigionia. Apparve subito con chiarezza che doveva essere la vittima sacrificale per salvare la faccia di un partito che più compromesso non si poteva dopo trent'anni di governo.

Bellocchio scava con rigore nella psicologia bacata dal potere di quei compagni di partito dello statista segregato, tutti concordi alla fine dei giochi nell'affermare la fermezza dello Stato a non trattare. Anche il Vaticano non ne uscì bene. Paolo VI mise a disposizione la somma di 10 miliardi di lire per la scarcerazione dell'amico ma la somma non potè mai essere consegnata ai br e della stessa si perse ogni traccia di provenienza e destinazione. Rimase solo Eleonora Moro (una grande Margherita Buy) a tentarle tutte per salvare il marito.

Esterno notte andrebbe fatto vedere nelle scuole a futura memoria.

