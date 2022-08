Billie Holiday

L'altra America di Lady Day

Negli anni Quaranta l'icona della musica jazz Billie Holiday collezionava successi in tutto il mondo, mentre il governo federale statunitense decideva di trasformare la Holiday nel capro espiatorio di una dura battaglia contro la droga.

E' già apparso e scomparso dalle sale cinematografiche palermitane il film "Gli Stati Uniti contro Billie Holiday", ed è un vero peccato perché la circostanza era oltremodo ghiotta per saperne di più sulla vita travagliata di quella che è stata la più grande cantante afroamericana del secolo scorso. Sinatra ebbe a dire che non perdeva un suo concerto quando gli fosse stato possibile ascoltarla a New York; ammise inoltre di aver appreso da lei un certo modo di appropriarsi del testo di una canzone e ne fece tesoro in "ballade" che restano pietre miliari nel novero della lunga carriera del "crooner" più famoso del mondo. (Pochi sanno, però, che "I'm fool to want you", scritta e cantata da Frank per Ava Gardner, fu ripresa anche dalla Holiday e, tra le due versioni, non c'è partita: vince Lady Day). Il film, dunque, narra le vicende che riguardarono "Strange Fruit", una canzone di denuncia delle frequenti impiccagioni dei neri da parte dei suprematisti bianchi, e che trovò nella Holiday l'interprete ideale. Ricordo, per inciso, che il testo allude a strani frutti che penzolano da certi pioppi: si tratta dei corpi di neri linciati solo per il colore della pelle. L'intensa interpretazione che ne dava la cantante -un suo biografo ebbe a scrivere: "Ascoltando molte delle varie cover della canzone, si ha l'impressione di ascoltare una bellissima versione di una bellissima canzone; ascoltando Billie, si ha l'impressione di essere esattamente ai piedi dell'albero"- la rese vulnerabile agli attacchi proditori delle forze dell'ordine che la perseguitarono fino alla morte per overdose avvenuta, ammanettata, in un letto d'ospedale, vent'anni dopo. Era il 17 luglio del 1959.

