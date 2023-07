L'Arte di Tony Bennett

Tony Bennett

Con la scomparsa di Tony Bennett va definitivamente in archivio la figura del ''crooner'' (da noi si ricordano principalmente come ''cantanti confidenziali''.

Con la scomparsa, a quasi novantasette anni, di Tony Bennett va definitivamente in archivio la figura del "crooner" (da noi si ricordano principalmente come "cantanti confidenziali" Bruno Martino, Fred Bongusto, Johnny Dorelli e un talentuoso emulo come Christian De Sica); va decisamente in soffitta anche un approccio del tutto sentimentale verso quella musica che pur rientrando nell'easy listening ha costellato vere e proprie perle d'arte popolare a firma dei Gershwin o di Cole Porter (solo per citare i più famosi) e mettendo in fila tutta una serie di interpreti o esecutori che nel ventesimo secolo hanno fatto letteralmente sognare intere generazioni perfino sotto le bombe di due guerre mondiali.

Bing Crosby, Frank Sinatra, Perry Como, Dean Martin oggi sono probabilmente sconosciuti ai più. Tony Bennett, no. I suoi duetti con Lady Gaga lo hanno riportato in auge dando l'opportunità ai più giovani di avere un'idea su quel tipo di cantante.

Già, non è facile. Tenterò nel mio piccolo di dettagliare in pochi cenni quella che a mio avviso è la caratteristica peculiare della sua artisticità. Nel 1969 Bennett incise un LP dal titolo "Tony Sings the Great Hits of Today". Non gli piacque; però nell'elenco delle canzoni figura un grande successo di Stevie Wonder, "My Cherie Amour". La banalità del testo si dimentica, non la musica che ne decreta l'ascesa ai primi posti nelle classifiche del mondo occidentale. Bennett, con la collaborazione del direttore d'orchestra, cambia gli accenti del testo in relazione al radicale rallentamento ritmico operato da Don Costa con una magistrale estensione armonica della partitura. Il risultato - ascoltare per credere su You Tube - è la creazione di una ballade che, tranne che per la melodia, nulla in comune conserva dell'originale. Ora, il vuoto letterario del testo viene riempito dalla ricchezza musicale che supportata autorevolmente dalla voce potente ma non invasiva del cantante, carica anche il testo di significazioni emotive prima del tutto assenti. Un capolavoro.

Questa, l'Arte di Tony Bennett.

