Maimone sul Generale Vannacci: ''Il vento del nazismo soffia nuovamente nella nostra nazione?''

''Sicuramente ciò che la storia ha condannato continuerà ad essere condannato'', ha dichiarato il giornalista e scrittore Biagio Maimone.

di Biagio Maimone | Pubblicata il: 06/05/2024 - 09:39:30 Letto 849 volte

"Leggendo le pagine dei libri di storia che narrano le vicende del secolo scorso e, più precisamente, la storia degli anni antecedenti alla seconda guerra mondiale e la storia degli anni in cui si è svolta la seconda guerra mondiale, che videro nascere il nazionalsocialismo, o più semplicemente il nazismo, in Germania, e il fascismo in Italia, la cui espressione più tragica fu l'aver dato corso all'annientamento del popolo ebreo, possiamo prendere atto che, già prima della shoah, il nazismo esprimeva una profonda avversione nei confronti delle persone fragili, i quali furono i primi esseri umani ad essere annientati dai forni crematorio, anche in modo sotterraneo" ha dichiarato il giornalista e scrittore Biagio Maimone, autore del libro "La Comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario" e ideatore del sito "Progetto di Vita per il Sud" per il riscatto del popolo meridionale contro il razzismo e la discriminazione sociale ed economica, il quale ha aggiunto: "Dopo aver conquistato il potere, il nazismo diede avvio ad un programma di segregazione e di eliminazione anche fisica non solo degli avversari politici, ma anche di persone appartenenti a fasce della popolazione ritenute inferiori o dannose per la società, tra cui gli ebrei, gli omosessuali, i testimoni di Geova, i portatori di handicap fisico e mentale e tante altre persone, che essi definirono "sub-umani".

Fa orrore vedere che vi sia ancora chi della violenza nazista diviene sostenitore e, addirittura, di essa fa una bandiera con cui presentarsi sulla scena politica europea.

Esiste certamente in Italia una frangia di estrema destra, ma essa non può e non deve certamente assurgere a voce autorevole di nessun partito politico italiano sorto in seguito alla nascita della Repubblica italiana e all'affermazione della democrazia.

Cambiare la natura del proprio partito politico per avere il consenso di tale piccola frangia, che si ispira alla violenza di cui il fascismo e il nazismo fecero il loro punto di forza, oltre a suscitare davvero molto scalpore e profondo disorientamento, fa inorridire e genera commiserazione.

Cosa sta succedendo in molti si chiedono. Abbiamo bisogno di forme più incisive di democrazia, di addizionare democrazia alla democrazia e non di spettri che provengono da un passato storico sanguinario.

E pensare che fu proprio l'accogliere democraticamente il Sud Italia a far crescere la Lega, portandola fuori dagli schemi ristretti di un partito nato unicamente per l'affermazione del Nord Italia.

Ma è certo che gli italiani amano la democrazia e non l'esclusione razziale di coloro che sono considerati diversi perché fragili fisicamente e psichicamente, perché omosessuali, perché hanno il colore della pelle che non piace, perché ritenuti "inutili" alla società o per l altre ragioni avvilenti che denotano solo la morte della ragione umana, o peggio dell'anima lumana di coloro che le perorano.

Non scenderà ancora la notte sul valore assoluto dell'essere umano, sul valore sacro, ineludibile e non negoziabile della dignità umana di ogni persona.

Siamo certi che la democrazia vivrà un'alba nuova, che la renderà ancora più radiosa!"

