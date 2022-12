Morto Pelé

Pelé, il gioco del calcio in lutto

Pelé è stato il più grande rappresentante di quel calcio 'disinteressato' e perciò sublime. Il Re indiscusso.

di Sergio Longo | Pubblicata il: 31/12/2022

Nel 1959 Alessandro Blasetti diede inizio con Europa di notte ad un genere di film che riscosse un certo successo non solo in Italia. Vi si andava alla ricerca delle esibizioni delle più famose star dell'epoca nei teatri e night club d'Europa (Henri Salvador lo scoprimmo in quell'occasione). Seguirono a ridosso tre sequel intitolati Il mondo di notte.

Nel terzo capitolo di quella saga, diretto da Gianni Proia nel 1963, tra le attrazioni più spettacolari figura un gol di Pelé che, con la maglia del Santos, viene filmato dal momento in cui riceve palla dal proprio portiere e con soli tre scambi lungo tutto il campo arriva alla soglia dell'area avversaria, sbaraglia in dribbling tutti i difensori ed entra palla al piede in rete. In quello stesso anno il Quartetto Cetra canticchiava "le tre grazie del Brasile sono tre: Vavà, Didi e Pelé". Già: Vavà, Didi ma anche Pepe, Garrincha, e l'altrettanto leggendaria coppia di terzini Nilton e Dyalma Santos di quello storico Brasile del '58 in cui esordì il diciassettenne Edson Arantes do Nascimiento detto Pelé, e divenuto O Rei del calcio mondiale.

Quel Brasile (senza Pepe) conquistò la Coppa Rimet (oggi Coppa del Mondo) ridicolizzando l'armata svedese di Hamrin, Gren, Liedholm e Skoglund con il punteggio tennistico di 5-2.

Ciò che caratterizzò quella squadra nel corso degli anni fu l'assoluta bellezza estetica del suo gioco lontano le mille miglia da quello delle squadre europee eppure così efficace e quasi irridente nella sua poetica semplicità di esecuzione creativa e vincente. Decisamente un calcio sopraffino che oggi si farebbe beffe degli odierni protagonisti palestrati, e scientificamente allenati per colpire con violenza mirata le gambe degli avversari. Così come Cassius Clay 'giocava' con i suoi rozzi sfidanti.

Ecco, Pelé è stato il più grande rappresentante di quel calcio 'disinteressato' e perciò sublime. Il Re indiscusso.

