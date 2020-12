politica

Silvestri: ''Berlusconi, vieni con noi. Nuova Democrazia è l'unica alternativa alle destre oltranziste e alle sinistre annacquate''

Noi siamo l'unica alternativa democratica di centro, che fa propria una visione politica umanitaria e solidale.

"Vorrei sottolineare che se dovesse esserci una crisi noi ci rimetteremmo totalmente alla saggezza del Capo dello Stato. Per noi bisogna andare a votare, ma sarà Mattarella a decidere quale deve essere la strada da seguire, se vi siano le condizioni per un governo di centrodestra o per andare alle urne" ha dichiarato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa.

Alle sue parole hanno fatto seguito quelle del fondatore del Movimento di pensiero La Nuova Democrazia, l'imprenditore Marcello Silvestri, il quale ha affermato: "Caro Silvio Berlusconi, se si vota, vieni con noi. E' una buona occasione per prendere le distanze definitivamente da Salvini e Meloni. La Nuova Democrazia si presenterà alle prossime politiche insieme ad altri movimenti e partiti di stampo moderato. Noi siamo l'unica alternativa democratica di centro, che fa propria una visione politica umanitaria e solidale, capace, pertanto, di fronteggiare sia le annacquate e velleitarie sinistre, che non rappresentano più nessuno, neppure se stesse, sia le destre totalitarie, oltranziste e sovraniste".

