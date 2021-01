Governo

Sudisti Italiani a Mattarella: ''Rotondi ministro di un esecutivo a trazione democratica''

Un esecutivo sull'esempio di Joe Biden per abbattere il sovranismo.

di Simone Passanetti | Pubblicata il: 31/01/2021 - 00:17:00 Letto 338 volte

"Illustrissimo Presidente Sergio Mattarella,

la costituzione del nuovo esecutivo dovrà vedere la presenza anche dei moderati e dei democratici, ai quali è equo assegnare un ministero, presieduto da Gianfranco Rotondi, che si colloca attualmente nel partito politico Forza Italia, il quale si prefigge di farsi portavoce di una corrente politica democratica che rappresenti sia il mondo laico, sia il mondo cattolico, per quanto attiene non solo la politica socio- economica, ma anche quella ambientale, che è necessario che sia posta al centro dell'impegno di quanti intendono ricostruire l'Italia stremata dalla pandemia.

Un nuovo governo senza la componente democratica non può certamente dirsi espressione dei cittadini italiani.

D'altro canto, anche il mondo cattolico, abbandonato al suo destino da decenni, esige una rappresentanza.

Gianfranco Rotondi è il politico della svolta che guarda auturo, con l'ottica di chi vuole far vivere la nuova democrazia.

Chiunque riveste il ruolo di premier è certo che non possa eludere la vittoria di Joe Biden negli Stati Uniti, il quale incarna, in America, i principi della nuova democrazia, che esige di esprimersi anche nel resto del mondo, per abbattere il sovranismo che vuole condurci nel tunnel dell'oscurantismo più assoluto."

E' quanto ha scritto Biagio Maimone, fondatore del Movimento Sudisti Italiani e della corrente di pensiero lanuovademocrazia.it

