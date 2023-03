biscotti

Bastoncini di frolla ai semi misti

I Bastoncini di frolla ai semi misti sono uno stuzzichino davvero gustoso, una vera tentazione.

05/03/2023

I Bastoncini di frolla ai semi misti sono uno stuzzichino davvero gustoso, una vera tentazione. Si possono preparare in anticipo e restano comunque friabili al punto giusto. La realizzazione è davvero semplice e la cottura veloce. Ecco la ricetta:

Ingredienti:

175 g di farina W 130

50 g di farina tipo 1

25 g di farina di farro

100 g di burro

75 g di zucchero semolato

60 g di uova

2 pizzichi di sale

1 pizzico di lievito

1 cucchiaio di semi misti

Scorza grattugiata di un limone piccolo

q. b. di semi misti per decorare

q. b. di fior di sale di Trapani

Procedimento

Tostare in forno a 170°C per circa 10 minuti quanto basta di semi misti cosparsi di fior di sale non troppo grosso.

In planetaria munita di foglia lavorare il burro con lo zucchero e la scorza grattugiata del limone, aggiungere le uova e il sale e di seguito la farina e il lievito precedentemente setacciati. Coprire con pellicola e far riposare in frigo.

Stendere la frolla dello spessore di 3 millimetri, formare dei bastoncini di circa cm 3 x 8. Con un pennello velare di acqua o latte la frolla e far aderire i semi. Cospargere ancora di fior di sale e cuocere in forno a 170°C fino a coloritura.

Fonte Immagine: Anna Maria Tiziano

