Biscotti al cocco

Un'idea facile per realizzare dei biscotti al cocco buonissimi, che faranno la gioia di grandi e piccini.

di Anna Maria Tiziano | Pubblicata il: 23/09/2022 - 16:31:42 Letto 2121 volte

Se siete alla ricerca di idee per biscotti al cocco, vediamo insieme come si preparano.

Ingredienti:

187,5 g di farina debole

37,5 g di farina di cocco

25 g di farina di mandorle

150 g di burro

57,5 g di zucchero a velo

30 g di zucchero a velo di canna

30 g di uova

Scorza grattugiata di un lime

Un pizzico di sale

Preparazione:

In planetaria munita di foglia lavorare il burro a temperatura ambiente con la scorza grattugiata del lime e il sale, unire i due tipi di zucchero a velo e amalgamare, aggiungere ancora l'uovo, poi la farina di cocco e quella di mandorle e finire con la farina precedentemente setacciata.

Riporre in frigo per almeno due ore.

Stendere la pasta frolla dello spessore di 3 mm, formare i biscotti passarli nel cocco.

Cuocere a 180 °C per 15 minuti.

Fonte Immagine: Anna Maria Tiziano

