Biscotti dessert

Dei biscotti dessert freschi e golosi ideali per i vostri momenti di pausa.

I biscotti dessert, freschi e golosi, sono l'ideale come dessert, da accompagnare ad un caffè o un cappuccino o per i vostri momenti di pausa, vediamo insieme come si preparano.

Ricetta

Per il confit di limone (Philippe Conticini)

50 g di scorza di limone

150 g di succo di limone

75 g di zucchero

Sbianchire la scorze di limone per tre volte.

Poi cuocerle per circa 40 minuti a fuoco dolcissimo insieme al succo di limone e allo zucchero fino a far ridurre non eccessivamente la preparazione.

Mixare il tutto. Versare in un barattolino, far freddare e conservare in frigo coperto.

Per la frolla montata

175 g di farina debole

75 g di farina di mandorle

90 g di zucchero a velo

175 g di burro

20 g di uova

10 g di tuorli

Un pizzico di sale

Scorza grattugiata di 1 limone

Mezzo cucchiaino da caffè di confit di limone

____

70 g di cioccolato fondente al 70%

1 cucchiaino di olio di vinaccioli (o altro tipo)

Granella di mandorle tostate q.b.

Grue di cacao macinato grossolanamente q.b.

Montare il burro con lo zucchero a velo, la scorza di limone e il confit. Deve diventare soffice e quasi bianco. Unire le uova con il sale continuando sempre a montare finché non si è assorbito del tutto. Incorporare la farina e mescolare con una spatola per rendere omogeneo il tutto.

Versare l'impasto in una sac a poche e formare dei bastoncini .

Riporre in frigo per 2 ore.

Cuocere a 180 °C per circa 20 minuti

Far freddare

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e aggiungere l'olio.

Intingere nel cioccolato fuso i biscotti e poi passarne una parte nella granella di mandorle e una parte in quella di grue di cacao.

