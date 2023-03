Torte

Cake esotico

Un delizioso cake esotico, fresco e leggero che sparirà in un battibaleno.

di Anna Maria Tiziano | Pubblicata il: 26/03/2023 - 00:43:27 Letto 765 volte

Un delizioso cake esotico, fresco e leggero che sparirà in un battibaleno.

Ricetta ( Éric Kaiser )

Ingredienti:

Per il cake Financier

30 g di burro

1 albume d'uovo

45 g di zucchero semolato

15 g di farina

10 g di farina di mandorle

15 g di farina di cocco

1/2 cucchiaino di lievito

1 cucchiaio di succo di lime o limone

Scorza grattugiata di mezzo limone

Per la Crema

100 ml di panna fresca

30 g di mascarpone

10 g di zucchero a velo

20 g di polpa di frutto della passione

Per decorare

200 g di polpa di mango fresco a cubetti.

PROCEDIMENTO

Sciogliere il burro in una casseruola finché diventa color nocciola. Lasciare intiepidire.

In una ciotola montare l'albume a neve, poi aggiungere lo zucchero, le farine con il lievito e mescolare delicatamente. Unire di seguito il burro nocciola e il succo di limone e infine la scorza.

Versare in uno stampo imburrato e infarinato e cuocere per 15 minuti in forno precedentemente riscaldato a 160°C. Far raffreddare.

Montare la panna con il mascarpone e lo zucchero a velo, poi aggiungere la polpa del frutto della passione e amalgamare il tutto delicatamente.

PER finire, spalmare la crema sulla base del financier e decorare con il mango.

Fonte Immagine: Anna Maria Tiziano

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!