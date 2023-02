dolci e desserts

Grissini Dolci (Yann Duytsche)

Delicatissimi e friabilissimi. Rendono ogni occasione davvero speciale.

di Anna Maria Tiziano | Pubblicata il: 22/02/2023 - 12:04:19 Letto 696 volte

Ingredienti

145 g di burro pomata

57,5 di zucchero

40 g di latte

60 g di pralinato di nocciole al 60%

195 g di farina debole

50 g di pinoli

150 g di cioccolato gianduia

Procedimento

Tostare i pinoli in forno a 150°C per 15 minuti.

In planetaria munita di foglia lavorare il burro e lo zucchero fino a sbianchire.

Nel frattempo scaldare leggermente il latte e mescolarlo con il pralinato per ottenere una consistenza elastica e brillante. Incorporarlo poi alla massa di burro e zucchero. Finire aggiungendo la farina precedentemente setacciata.

Stendere il composto tra due fogli di carta forno fino a formare un rettangolo di 25 x 33 x 0,5 dello. Posizionare il foglio su una teglia, coprire con pellicola e far riposare almeno un'ora in frigo. Poi con l'aiuto di una spatola o righello formare i "grissini "

posizionandoli mano a mano su un'altra teglia. Sminuzzare grossolanamente i pinoli tostati e ricoprire i grissini premendo leggermente per farli aderire.

Cuocere in forno preriscaldato a 160°C per 15 minuti. Far freddare

Fondere e temperare il cioccolato a 25°C.

Versare il cioccolato in una piccola sac a poche e farcire i grissini. Lasciar cristallizzare.

Conservare al riparo dall'umidità.

Fonte Immagine: Anna Maria Tiziano

