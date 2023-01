Biscotti

I Biscotti Brownie di Anna Maria Tiziano

Deliziosi biscotti per gli amanti del cioccolato, perfetti per ogni momento della giornata . Ecco come prepararli.

Deliziosi biscotti per gli amanti del cioccolato, una vera e propria golosità oltre che perfetti per ogni momento della giornata, riusciranno a conquistare il cuore di chiunque.

Ecco come prepararli.

Ingredienti:

285 g di farina

35 g di cacao

70 g di farina di mandorle

200 g di burro morbido

100 g di zucchero di canna chiaro fine

35 g di zucchero di canna integrale

60 g di uova

Semi grattati da 1/2 bacca di vaniglia

1,2 g di bicarbonato

1,2 g di baking

Un pizzico di sale

20 di noci sminuzzate

20 g di granella di mandorle

20 g di cioccolato fondente a al 70%

Preparazione:

In planetaria o in una ciotola con l'aiuto di un cucchiaio lavorare il burro morbido con i semini della vaniglia, il sale e gli zuccheri fino a sbianchire il tutto. Continuare aggiungendo le uova, poi le farine precedentemente setacciate insieme con il cacao, il bicarbonato ed il lievito. Infine unire il cioccolato tritato e la frutta secca.

Prendere un po' di impasto e con le mani formare tante palline mettendole mano a mano in una teglia.

Porre in frigo per almeno due ore.

Preriscaldare il forno a 180°C.

Nel frattempo suddividere le palline in più teglie distanziandole l'una dall'altra.

Infornare. Dopo circa 8 minuti estrarre la teglia dal forno e aiutandosi con il fondo largo di un bicchiere, con delicatezza abbassare le palline di impasto. Rimettere in forno e continuare la cottura per altri 5 minuti. Estrarre nuovamente la teglia dal forno e decorare i biscotti premendo leggermente sopra dei pezzetti di cioccolato e i gherigli di noce sabbiati. Rimettere in forno per altri 2 minuti. Far raffreddare.

Per le noci sabbiate

90 g di gherigli di noci

20 g di acqua

30 g zucchero di canna chiaro fine

Mettere l'acqua e lo zucchero in un pentolino, mescolare e portare a bollore.

A fuoco spento unire allo sciroppo le noci, mescolando bene per amalgamare il tutto.

Versare in una teglia e cuocere in forno preriscaldato a 160°C per 20 minuti mescolando di tanto in tanto. Il liquido si deve asciugare.

Riversare su un foglio di carta forno e lasciar raffreddare.

Q.b. di pezzetti di cioccolato fondente al 70%

