Mini financiers al cioccolato

Mini financiers al cioccolato, golosi, morbidi e croccanti che vanno via come le ciliegie.

di Anna Maria Tiziano | Pubblicata il: 19/03/2023 - 00:09:59 Letto 744 volte

Ingredienti

43 g di farina di mandorle grezze

20 g di farina

35 g di burro nocciola

25 g di cioccolato al 60%

12 g di miele di acacia

30 g di zucchero a velo di canna

10 g di zucchero di canna finissimo

58 g di albumi

7 g di cacao dark

0,5 g di sale

0,2 g di lievito

Q.b. di grue di cacao caramellato

Procedimento

In un pentolino far fondere il burro a fuoco basso continuando la cottura fino ad ottenere una colorazione nocciola. Filtrare e mescolare con il miele.

Fondere il cioccolato a bagnomaria.

In una ciotola setacciare insieme la farina, il cacao, lo zucchero, il sale e il lievito. Poi aggiungere la farina di mandorle e mescolare. Versarvi sopra gli albumi e amalgamare il tutto. Sempre mescolando unire il burro nocciola con il miele e di seguito il cioccolato fuso. Coprire con pellicola a contatto e mettere in frigo per almeno due ore.

Versare l'impasto in una sac a poche e riempire gli stampini. Cospargere di grue di cacao e cuocere in forno preriscaldato a 170°C per circa 15 minuti.

Per il grue caramellato

30 g di acqua

30 g di zucchero

30 g di grue di cacao

Portare acqua e zucchero a bollore. Versare lo sciroppo a poco a poco sul grue di cacao e mescolare. Spargerlo in una teglia e cuocere in forno a 160°C per 20 minuti.

Fare raffreddare su foglio di carta forno.

Fonte Immagine: Anna Maria Tiziano

