Nica Nica al limone

di Anna Maria Tiziano | Pubblicata il: 15/04/2024 - 11:10:08 Letto 820 volte

Oggi ci permettiamo di prendervi dolcemente per la gola con questa piccola fresca bontà!

Ingredienti

Per la frolla (E. Benghanem)

250 g di farina

5 g di lievito chimico

1 pizzico di sale

125 g di zucchero

125 g di burro pomata

50 g di uova

Scorza grattugiata di 1 limone

Per la crema ( E. Benghanem)

7 g di gelatina

80 g di latte

50 di zucchero

3 uova

65 g di succo di limone e le sua scorza

40 g di succo di lime e la sua scorza

130 di cioccolato bianco

10 g di burro di cacao

Procedimento pasta frolla

Sabbiare il burro con la farina e il lievito precedentemente setacciati, poi aggiungere l'uovo, il sale e la scorza del limone e finire senza lavorare troppo la pasta. Avvolgere nella pellicola e mettere in frigo per almeno 2 ore.

Stendere la pasta dello spessore di 2 mm e formare dei dischetti di circa 8 cm mettendoli mano a mano in una teglia. Cuocere in forno preriscaldato a 160°C per 15 minuti.

Far freddare.

Procedimento crema

Idratare la gelatina nell'acqua fredda per 10 minuti.

Versare il latte, lo zucchero, le uova battute, il succo dei due agrumi e la loro scorza grattugiata in un recipiente e cuocere sul fornello a bagnomaria senza mai smettere di mescolare fino a raggiungere gli 82°C. Aggiungere la gelatina strizzata, il cioccolato tritato e il burro di cacao e con un mixer ad immersione rendere omogenea la crema.

Versare la crema in una sac a poche e riempire gli stampini.

Mettere in frigo per qualche ora e poi in freezer o abbattitore per il tempo necessario.

Montaggio

Togliere dallo stampo le formine di crema congelate.

Glassare con della gelatina neutra e posizionare sul dischetto di frolla.

Decorare con scorza di lime.

Mettere in frigo per qualche ora per fare si che arrivino alla giusta temperatura di degustazione.

Fonte Immagine: Anna Maria Tiziano

