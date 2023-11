Bonus psicologo

Bonus psicologo, aumento di 5 milioni del fondo 2023

Via libera all'incremento di 5 milioni per il 2023 dei fondi per il bonus psicologo. E' quanto prevede un emendamento al decreto anticipi, riformulato da due proposte Pd e M5S, approvato all'unanimità dalla Commissione bilancio del Senato.

Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona per un limite complessivo che sale pertanto da 5 a 10 milioni di euro per il 2023.

Il limite a decorrere dal 2024 è di 8 milioni di euro annui.

