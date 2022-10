Bonus psicologo

Bonus psicologo: in Italia su 300mila richieste il 60% sono under 35

In Italia sono soprattutto i giovani ad aver fatto richiesta del Bonus psicologo.

Pubblicata il: 10/10/2022

In Italia sono soprattutto i giovani ad aver fatto richiesta del Bonus psicologo: su 300mila richieste, oltre il 60%, pari a 180mila domande, proviene da cittadini sotto i 35 anni. Lo riferisce un rapporto della Commissione europea sull'impatto della pandemia sulle vite dei giovani, diffuso in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

"I giovani sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia - ha evidenziato la commissaria Ue Mariya Gabriel - Hanno visto le loro vite sconvolte. Dobbiamo sostenerli con interventi concreti". La disponibilità per il bonus psicologo che inizialmente era di 10 milioni è stata portata a 25, dato l'alto numero di richieste. La ricerca fa parte delle iniziative della Commissione europea per migliorare il benessere mentale e ridurre lo stigma sulla salute mentale.

Bonus psicologo, come riceverlo

L'assegnazione dell'aiuto sarà garantita in base all'ordine di arrivo delle domande, con priorità a chi ha reddito più basso. Al termine della finestra temporale utile per presentare le domande, l'Inps redigerà una graduatoria e selezionerà i beneficiari fino all'esaurimento dei fondi stanziati (10 milioni di euro). Una volta ottenuto, il bonus dovrà essere usato entro 180 giorni.

Come usare il bonus psicologo.

L'elenco dei professionisti che avranno aderito all'iniziativa sarà consultabile sui siti dell'Inps, del Cnop e degli Ordini delle regioni e delle province autonome. Scelto il professionista, al momento della prenotazione il beneficiario gli comunicherà il codice univoco relativo al bonus, che gli sarà stato inviato dall'Inps. Sarà poi il professionista a emettere fattura sulla piattaforma Inps segnalando il codice univoco del beneficiario, che quindi non dovrà anticipare i soldi del contributo.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

