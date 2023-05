congiuntivite

Congiuntivite: cause, tipologie e rimedi

Il segno distintivo di questo disturbo è l'arrossamento dell’occhio a causa dell'infiammazione che colpisce i vasi sanguigni del bulbo oculare.

La congiuntivite è una comune infiammazione che colpisce gli occhi di bambini e adulti. La congiuntivite colpisce la membrana che ricopre la superficie dell’occhio ma non intacca la cornea.

Cause

La congiuntivite può avere varie cause, tra cui un’infezione batterica, l’allergia a polline, cosmetici o polvere, e l’irritazione dell’occhio a causa di fumo, medicinali o altri agenti che possono irritare l’occhio. A seconda della causa scatenante dell’irritazione esistono diversi tipi di congiuntivite:

Congiuntivite batterica

La congiuntivite batterica è causata da un’infezione batterica nell’occhio. Generalmente questa è provocata da una scarsa igiene delle mani e il frequente contatto tra queste e gli occhi. I batteri più coinvolti in questo tipo d’infezione sono gli stafilococchi.

Congiuntivite virale

La congiuntivite virale è un’infiammazione dovuta a un agente virale come ad esempio l’herpes simplex. Oltre al tipico arrossamento dell’occhio, questa tipologia di congiuntivite provoca lacrimazione abbondante, gonfiore delle palpebre e fotofobia.

La congiuntivite virale è altamente contagiosa e coloro che ne sono affetti dovrebbe evitare sia il contatto fisico con altre persone, che la condivisione di asciugamani, lenzuola e trucchi. Questo tipo di congiuntivite provoca un forte prurito, tuttavia è necessario cercare di evitare il contatto tra mani e occhi, soprattutto senza aver lavato le mani in precedenza.

Congiuntivite irritativa

La congiuntivite irritativa è causata dal contatto con l’occhio di agenti irritanti come polvere, trucchi, fumo, ciglia o altri agenti che possono introdursi nell’occhio causando fastidi e irritazioni. Tra le maggiori cause d’irritazione c’è anche l’esposizione prolungata a fonti luminose come quando si fanno docce abbronzanti o si sceglie il lettino.

Congiuntivite allergica

Questo tipo di congiuntivite è comune in primavera per le persone che soffrono di allergie a polline o polvere. La congiuntivite allergica colpisce contemporaneamente entrambi gli occhi e può anche essere provocata da un uso improprio di trucchi come mascara, matite e ombretti.

Rimedi

A seconda del tipo di congiuntivite esistono cure specifiche che possono contrastare l’irritazione; tuttavia, ci sono alcune norme generali da rispettare a prescindere dalla tipologia dell’infiammazione.

Per evitare un aggravamento della situazione è necessario lavarsi le mani frequentemente, soprattutto quando l’irritazione causa un forte prurito. Inoltre, per i portatori di lenti a contatto è consigliabile usare gli occhiali fino alla completa guarigione.

La congiuntivite batterica può essere curata attraverso una terapia a base di colliri antibiotici che possono essere prescritti dal proprio medico di base. La tipologia virale deve essere trattata invece con farmaci antivirali, mentre per la congiuntivite allergica sono prescritti solitamente dei colliri o farmaci antistaminici.

