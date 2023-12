Vaccinarsi a Palermo 2023

Giornata di Prevenzione Primaria, il 16 dicembre l'iniziativa ''Vaccinarsi a Palermo 2023'' al Molo Trapezoidale

Sarà possibile vaccinarsi liberamente per la popolazione generale contro l'influenza, il covid e le altre Malattie Prevenibili da Vaccino per le quali sono disponibili le vaccinazioni.

Pubblicata il: 11/12/2023

Si terrà il 16 dicembre dalle 9 alle 14:30 presso il Molo Trapezoidale di via Filippo Patti 30 a Palermo la Giornata di Prevenzione Primaria "Vaccinarsi a Palermo 2023" nel quale sarà possibile vaccinarsi liberamente per la popolazione generale contro l’influenza, il covid e le altre Malattie Prevenibili da Vaccino per le quali sono disponibili le vaccinazioni in accordo al Calendario Vaccinale per la Vita della Regione Siciliana.

L'iniziativa è stata promossa dalla 4° Commissione Consiliare Igiene e Sanità del Comune di Palermo, che ha Patrocinato l'iniziativa, in collaborazione con l'Ambulatorio Vaccinale Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, con l'UOC Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva dell'ASP Palermo e la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Palermo.

