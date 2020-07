Melasma

Il Melasma, che cos'è?

Il Melasma è una patologia che colpisce prevalentemente le donne.

di Palermomania | Pubblicata il: 21/07/2020 - 21:16:00 Letto 7488 volte

Il Melasma è una patologia che colpisce prevalentemente le donne. E’ caratterizzato dalla comparsa di macchie scure di colorito bruno che colpisce il viso (guance-labbro superiore-fronte). Il Melasma superficale si può curare con i peeling e creme depigmentanti come il rucinolo.

il Melasma profondo o dermico invece va la trattato con il laser frazionato. il laser frazionato palomar 1540 non presenta effetti collaterali; provoca un eritema che dura circa 48 0re. Non occorrono medicazioni, è sufficiente applicare una crema lenitiva per 2 giorni. E’ invece indispensabile che la paziente affetta da Melasma applichi schermi ad alta fattore di protezione ed integratori a base di betacarotene.

Prof. Francesco Bruno

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!