Il sorriso perfetto

Grazie a tecnologie digitali si può progettare e realizzare un trattamento ortodontico che utilizza una serie di allineatori trasparenti personalizzati, studiati per l'allineamento graduale dei denti al ritmo della vita quotidiana.

Si dice che il mondo sembra più luminoso anche dietro un semplice sorriso. È per questo che bisogna prendersi cura del proprio sorriso, che non avete idea quanto bene possa fare, nello stesso modo in cui ci prendiamo cura ogni giorno di tutto il resto. Oggi è possibile farlo in un modo non invasivo e con tecniche avanzate progettate per ottenere risultati veloci ed efficaci, oltre che con materiali invisibili e rimovibili. Grazie a tecnologie digitali si può progettare e realizzare un trattamento ortodontico che utilizza una serie di allineatori trasparenti personalizzati, studiati per l'allineamento graduale dei denti al ritmo della vita quotidiana.

Ne parliamo meglio con uno specialista nel campo dell’alta tecnologia ortodontica, il dottor Carlo Seidita, odontoiatra, al quale chiediamo:

Esiste oggi una tecnica personalizzata, diversa dalla tradizionale, per l’allineamento dei denti. Di cosa si tratta?

Oggi sempre più si ricorre ad una tecnica ortodontica che consente l’allineamento dei denti in modo quasi invisibile. Avvalendosi di una tecnologia di imaging digitale 3D, che mostra il piano di trattamento completo, dalla posizione iniziale dei denti fino a quella finale desiderata, è possibile realizzare degli allineatori su misura. Ciascun allineatore viene indossato per circa due settimane prima della sostituzione con la serie successiva, finché non si raggiunge la posizione finale desiderata.

Come funziona?

Gli allineatori personalizzati, attraverso movimenti graduali e controllati, riescono a risistemare la posizione dei denti. In questo modo, il trattamento non solo controlla l'entità del movimento di ciascun allineatore, ma anche i tempi. Di conseguenza, in ciascuna fase, verranno mossi solo alcuni denti, in base a quanto definito nel piano di trattamento per consentire una riuscita ottimale e sicura.

Quante ore bisogna indossare gli allineatori durante la giornata?

Si possono indossare tranquillamente per 22 ore al giorno. Prodotti su misura, sono rimovibili, ciò significa che è facile mantenere una corretta igiene orale e continuare le proprie abitudini alimentari.

Questo metodo può correggere diverse problematiche, quali?

Oltre ad una correzione estetica, questo metodo risolve anche diverse problematiche come ad esempio il morso aperto che può causare una masticazione insufficiente o dolorosa, ma anche problemi nell'articolazione delle parole, oltre a problemi più seri, come il disturbo dell'articolazione temporo-mandibolare; risolve il problema del morso crociato, dove uno o più denti superiori mordono la parte interna dei denti inferiori. Ciò può provocare usura dei denti, malattie gengivali o perdite di densità ossea; elimina i problemi di spaziatura e gli spazi fra i denti che possono causare tasche parodontali e maggiori rischi di malattie parodontali; risolve l'affollamento dentale che nel tempo può peggiorare e condurre all'accavallamento grave dei denti. Non solo, ma l'affollamento può causare accumulo di placca, carie dentali e aumentare le possibilità di malattie gengivali; risolve il problema del morso profondo che può causare problemi o irritazione delle gengive, usura dei denti inferiori, dolore alla mandibola e problemi all'articolazione; anche il morso inverso può interferire sulla normale funzione di denti anteriori e molari con conseguente usura dentale e provocare dolore alla mandibola con problemi all'articolazione.

Quando è possibile rimuovere gli allineatori e di che materiale sono prodotti?

In qualsiasi momento è possibile rimuovere gli allineatori che sono praticamente invisibili e fabbricate con un materiale termoplastico resistente che permette di aderire alle linee gengivali consentendo un elevato controllo dei movimenti dentali.

Quali sono i tempi di trattamento?

I tempi di trattamento variano in base alle problematiche dei singoli pazienti. Già sostituendo gli allineatori ogni 1-2 settimane, si nota un graduale cambiamento del sorriso. Inoltre, durante il trattamento, la maggior parte dei pazienti riscontra anche una riduzione visibile della placca. In genere, è prevista una visita di controllo ogni 6-8 settimane, per verificare i progressi del trattamento e la consegna del set di allineatori successivo.

Il trattamento è doloroso?

Assolutamente indolore. Inizialmente può capitare che alcune persone lamentino un disagio temporaneo di lieve entità in ciascuna nuova fase del trattamento. Tutto ciò costituisce una condizione normale, solitamente descritta come una sensazione di pressione ed è sintomo dell'azione degli allineatore. La sensazione di fastidio scompare in un paio di giorni.

I ponti o le capsule (corone) sono un fattore rilevante per questo trattamento?

Poiché i ponti uniscono saldamente due o più denti, oppongono una resistenza significativa al movimento dentale. Quindi, bisogna stabilire se i ponti sono un fattore rilevante per il trattamento. Invece, per quanto riguarda le capsule solitamente non sono un fattore rilevante per questo trattamento, tuttavia, in alcuni casi, i piccoli compositi del colore dei denti del trattamento, denominati "attachment", vengono fissati ai denti per favorire determinati movimenti ed è più difficile applicarli sulle corone. In questi casi, la posizione delle corone deve essere valutata attentamente.

Bisogna evitare alcuni alimenti durante il trattamento?

Assolutamente no. A differenza di altri trattamenti, questo sistema consente di mangiare e bere tutto ciò che si desidera, poiché gli allineatori sono rimovibili. Inoltre, ciò semplifica lavare i denti e passare il filo interdentale dopo ciascun pasto per mantenere un'adeguata igiene orale prima di indossare nuovamente l’allineatore.

La presenza di un corpo estraneo nella cavità orale condiziona la pronuncia?

La maggior parte dei pazienti non ha segnalato effetti sulla pronuncia. Tuttavia, come per i dispositivi ortodontici tradizionali, è previsto un periodo di adattamento iniziale associato alla presenza di un corpo estraneo nella cavità orale.

Qual è il metodo per pulire gli allineatori?

Occorre semplicemente spazzolarli anche con lo stesso spazzolino da denti e sciacquarli con acqua tiepida, possibilmente utilizzando dei comuni detergenti o speciali compresse pulenti. Inoltre è fondamentale, per mantenere un'adeguata igiene orale, lavare i denti dopo i pasti e prima di indossare nuovamente gli allineatori.

In conclusione, come dice il famoso giornalista Tarun Tejpal: “due cose ci salvano nella vita. amare e ridere. Se ne avete una va bene. Ma se le avete tutte e due siete invincibili”.

