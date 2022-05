sigarette

In Italia torna a crescere il numero dei fumatori: quasi un italiano su quattro

Dopo anni di calo, in Italia torna a crescere il numero di fumatori: circa 800mila in pił rispetto al 2019.

Dopo anni di calo, in Italia torna a crescere il numero di fumatori, che secondo un rapporto dell'Istituto superiore di Sanità sono circa 800mila in più rispetto al 2019. Secondo il documento, che rileva come sia triplicato il consumo di sigarette a tabacco riscaldato, si tratta del primo incremento significativo dal 2006 e riguarda entrambi i sessi. Quasi un italiano su quattro (il 24,2%) è dunque un fumatore, mentre nel 2019, ultimo anno di rilevazione pre-pandemica, la percentuale di fumatori era del 22%.

Il trend rilevato nel triennio 2017-2019 che vedeva una costante diminuzione delle fumatrici non viene invece confermato nel 2022: quest'anno infatti si assiste a un incremento nella percentuale dei fumatori che riguarda entrambi i sessi.

In aumento anche le persone che fumano sigarette a tabacco riscaldato: 3,3% del 2022 rispetto al 1,1% del 2019, ma più di una persona su tre (il 36,6%) le considera meno dannose di quelle tradizionali.

