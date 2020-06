Lotta al Covid-19, entro fine mese potrebbe arrivare un farmaco contro il Coronavirus

Coronavirus

Entro la fine di giugno potrebbe arrivare il primo farmaco al mondo capace di combattere il Covid-19.

Entro la fine di giugno potrebbe arrivare il primo farmaco al mondo capace di combattere il virus che causa il Covid-19. Si tratta di un medicinale sperimentale, denominato LY-CoV555, che è stato somministrato nei giorni scorsi a un gruppo di pazienti ospedalizzati nell’ambito del primo studio mai effettuato su un potenziale trattamento anticorpale contro il virus SARS-CoV-2. Tra i centri medici coinvolti, alcuni dei più importanti ospedali statunitensi: la NYU Grossman School of Medicine e il Cedars-Sinai a Los Angeles.



I risultati sono previsti in tempi molto stretti, entro la fine del mese, così come rapido (soltanto tre mesi) era stato l’iter che ha portato i ricercatori dell'azienda farmaceutica Lilly a sviluppare l’anticorpo. Quest’ultimo era stato identificato dal Centro di ricerca sui vaccini dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (NIAID), quelo diretto da Anthony Fauci, in collaborazione con AbCellera, su un campione di sangue prelevato da uno dei primi pazienti americani guariti da Covid-19.

