olio di cannabidiolo

Olio di CBD sì o no? Ecco le sue proprietà

Quali sono le proprietà dell'olio di cannabidiolo e i benefici che ne derivano dal suo consumo che potrebbe giovare al benessere del corpo e della mente?

14/10/2021

L’olio di cannabidiolo è tra i prodotti più richiesti nel settore della Cannabis. In commercio esistono tante diverse tipologie di olio di CBD e si dice sia un composto totalmente naturale in grado di apportare numerosi benefici a chi lo assume. Non di certo una panacea, ma comunque qualcosa di estremamente utile per la nostra salute.

Purtroppo quando si parla di Cannabis c’è tanta confusione e tanta disinformazione legata al cattivo nome affibbiato a questa pianta, spesso ingiustamente. Per questo c’è chi potrebbe avere dubbi sull’effettiva validità dell’olio di CBD e considerarlo un prodotto da evitare. Ma è davvero la scelta giusta scartare a priori qualcosa che potrebbe giovare al benessere del corpo e della mente?

In quest’articolo spiegheremo quali siano le proprietà dell’olio di cannabidiolo e i benefici che derivano dal suo consumo.

Olio CBD: quali tipologie è possibile acquistare

Esistono diverse tipologie di olio di CBD in commercio.

Tutte queste varietà si differenziano secondo diversi parametri che influiscono sulle proprietà dell’olio, tra cui:

concentrazione di CBD – nella maggior parte dei casi si consiglia di partire con l’assunzione di basse concentrazioni per aumentare gradualmente a seconda dei risultati che si stanno ottenendo;

– nella maggior parte dei casi si consiglia di partire con l’assunzione di basse concentrazioni per aumentare gradualmente a seconda dei risultati che si stanno ottenendo; presenza di altre sostanze – il CBD può trovarsi in forma pura o accompagnato da altri elementi che, come vedremo più sotto, potenziano l’azione del cannabidiolo;

– il CBD può trovarsi in forma pura o accompagnato da altri elementi che, come vedremo più sotto, potenziano l’azione del cannabidiolo; formulazione – esistono varie forme in cui si può presentare l’olio di CBD. La più frequente è il flacone con contagocce, ma per rispettare con precisione la posologia possono risultare utili altre opzioni come le capsule.

È particolarmente importante tenere in considerazione la composizione dell’olio. In base a questa possiamo trovare olii con CBD isolato, ovvero puro al 99% e non accompagnato da altre sostanze, o olii ad ampio spettro.

Questi ultimi contengono anche una serie di altri elementi che stimolano il cosiddetto “effetto entourage”. Ciò vuol dire che agiscono in sinergia tra loro e con il CBD potenziandone gli effetti.

L’OMS e i benefici del CBD

Negli ultimi anni la scienza ha iniziato a rivalutare in parte le sostanze contenute nella Cannabis.

Forse spinta anche da un’opinione pubblica più aperta all’utilizzo di questa pianta, la medicina ha intrapreso diversi studi per verificare quali benefici possano apportare i cannabinoidi.

Il CBD in particolare è stato recentemente depennato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dalla lista delle sostanze pericolose per la salute e inserito tra quelle con possibili utilizzi medicali.

In seguito a questi nuovi studi sono stati commercializzati alcuni farmaci a base di CBD, come il Bedrocan, utilizzati per la cura di diverse patologie.

Per quanto riguarda l’olio di CBD ci troviamo di fronte non a un vero e proprio farmaco ma a un prodotto utilizzabile come integratore per migliorare l’equilibrio psicofisico. E tra le sue virtù c’è la mancanza di effetti collaterali in quanto di origine totalmente naturale.

I produttori di olio CBD segnalano le sue numerose proprietà benefiche tra le quali:

alto contenuto in nutrienti in grado di mantenere sotto controllo i valori ematici come gli Omega 3 e gli Omega 6;

proprietà antiinfiammatorie;

proprietà rilassanti e ansiolitiche;

azione antiossidante;

proprietà analgesiche.

Come utilizzare l’olio di CBD

Il metodo più diffuso per utilizzare l’olio di CBD è l’assunzione per via orale.

In questo caso se si ricerca un effetto immediato, la scelta migliore è depositare alcune gocce sotto la lingua in modo che vengano assorbite direttamente nel circolo sanguigno.

Se il sapore amarognolo dell’olio dovesse risultare poco sopportabile è possibile applicarlo su cibo e bevande durante i pasti o perfino depositarne alcune gocce su una zolletta di zucchero facendola poi sciogliere in bocca.

O ancora, si può evitare totalmente di portare le papille gustative a contatto con l’olio ingerendo delle capsule che ne contengano la giusta quantità.

In tutti questi casi sarà molto più semplice “mandar giù” l’olio ma il CBD dovrà prima passare per lo stomaco e gli effetti saranno ritardati.

La via orale non è però l’unica possibilità percorribile.

Chi soffre di infiammazioni alla pelle potrà optare per esempio per l’applicazione topica delle gocce di olio, versandole direttamente sulla zona da trattare. Talvolta viene utilizzato per alleviare i sintomi dell’asma e in questo caso l’ideale sarà assumerlo attraverso un vaporizzatore. Infine lo si può trovare sotto forma di creme per massaggi allo scopo di lenire contratture e tensioni muscolari.

Il modo migliore per scegliere in che modo consumarlo dipende insomma dall’utilizzo che se ne vuole fare e dai risultati che si vogliono ottenere.

Per quanto riguarda la quantità ci si può affidare alle dosi consigliate dai rivenditori o, meglio ancora, consultare il proprio medico.

In conclusione

Abbiamo cercato di chiarire il discorso delle proprietà terapeutiche dell’olio di CBD. In un periodo come quello attuale, dove è alto l’interesse per i prodotti naturali in grado di dare dei benefici all’equilibrio fisiologico del nostro corpo, l’olio di CBD è sicuramente un’opzione da tenere in considerazione.

Non essendo un farmaco vero e proprio è privo di effetti collaterali, ma consigliamo di prenderlo in considerazione solo dopo un’adeguata conoscenza delle sue proprietà e seguendo scrupolosamente i consigli degli esperti.

Con questo articolo chi è interessato a questo prodotto troverà tutte le informazioni che gli servono per valutarne il suo utilizzo nel modo migliore.

