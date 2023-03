Long Covid

Oms: ''Long Covid la pandemia ombra. Oltre 200 sintomi segnalati''

Una condizione invisibile e trascurata, che colpisce circa il 10-20% delle persone che contraggono il Covid.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2023 - 00:07:00 Letto 747 volte

"Il Long Covid è la pandemia ombra. Una condizione invisibile e trascurata, che colpisce circa il 10-20% delle persone che contraggono il Covid". I piani di trattamento 'One-size-fits-all', cioè una singola strategia unica per tutti i pazienti, "non funzionano per una malattia così complessa", che conta oltre 200 sintomi segnalati.

E' il monito lanciato via social dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, che - nel giorno scelto dai pazienti di tutto il mondo per promuovere la Giornata internazionale di sensibilizzazione sul Long Covid.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!