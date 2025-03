visite ortopediche gratuite

Palermo, a Brancaccio visite ortopediche gratuite presso Giorgio La Pira Coop Soc Onlus

Visite ortopediche gratuite a chi ne presenta la necessitÓ e versa in stato di indigenza economica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2025 - 09:36:50 Letto 1659 volte

Il Presidente della “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus”, Gianfranco Marotta, comunica che da lunedì 17 febbraio 2025, presso la propria sede in Via Regina Maria di Sicilia n. 31 in Palermo, grazie alla collaborazione con il Dott. Prof. Rocco Festa, specialista in Ortopedia e Traumatologia, soltanto su prenotazione, offrirà servizio di visite ortopediche gratuite a chi ne presenta la necessità e versa in stato di indigenza economica.

Questo ulteriore servizio si va ad integrare a quello della Farmacia Solidale che dal 2018 assiste, con il progetto “Raccogliamo La Solidarietà”, cittadini indigenti ed enti caritatevoli nei Comuni di Palermo, Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa Flavia, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo.

Le prenotazioni delle visite ortopediche, che si terranno il lunedì mattina, possono richieste telefonicamente al numero 091391373.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!