Palermo, arriva la Mototerapia nei corridoi dell'Ospedale dei Bambini ''Di Cristina''

L'associazione MotorLife porterà tante emozioni ai bambini e ai ragazzi ricoverati, che avranno la possibilità di cimentarsi nei panni non usuali di piloti, e saranno i protagonisti di un'emozionante e salutare avventura.

Pubblicata il: 14/12/2023

La Mototerapia arriva nei corridoi dell’Ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo a pochi giorni dal Natale. L’associazione MotorLife porterà tante emozioni ai bambini e ai ragazzi ricoverati dell’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo che avranno la possibilità di cimentarsi nei panni non usuali di piloti, e saranno i protagonisti di un'emozionante e salutare avventura.

Dopo l'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove al reparto di Pediatria per la prima volta si è concretizzata l'iniziativa "CrossHospital", domani sarà il momento dell'ospedale “Di Cristina” a Palermo.

"E' un progetto che tende ad allontanare i disagi e i dolori che si vivono in un ospedale, specialmente nei reparti di Pediatria nel periodo di Natale - ha detto il presidente di Motorlife Rosario Farruggia di Aragona (Agrigento) - . Vogliamo solo portare quanti più sorrisi".

L’appuntamento per domani è alle ore 10 all’ospedale “Di Cristina”, in via Dei Benedettini, a Palermo.

Fonte: Associazione MotorLife

Fonte Immagine: Associazione MotorLife

