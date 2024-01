autismo

Palermo, pubblicato avviso di co-progettazione per la presentazione di progetti rivolti a soggetti con disturbo dello spettro autistico

''Un altro tassello importante utile a comporre il lavoro che stiamo mettendo a sistema per costruire percorsi socioassistenziali specifici e dedicati all'autismo'', ha dichiarato l'assessore alle Attività sociali, Rosalia Pennino.

23/01/2024

Al via l’avviso di co-progettazione, per la presentazione di progetti rivolti a soggetti con disturbo dello spettro Autistico, da realizzare con Enti di comprovata esperienza nel trattamento di soggetti con disturbo dello spettro autistico. Attraverso lo strumento della co-progettazione e della co-gestione, si vuole ottimizzare la risposta alle esigenze di servizi e supporto rivolti ai soggetti autistici ed alle loro famiglie. L’avviso nasce dalla partecipazione al bando, pubblicato dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, ed è rivolto ai Comuni anche in co-progettazioni con Enti del Terzo Settore. Le due linee progettuali, che si intendono avviare, avranno la durata di 12 mesi e saranno rivolte a minori e soggetti in età di transizione sino ai 21 anni (linea b) per un importo previsto di ottocentomila euro e a maggiorenni (linea d) per un importo di un milione di euro. L’ avviso di co-progettazione verrà pubblicato nella sezione avvisi del sito istituzionale del Comune di Palermo. La scadenza per inviare la propria disponibilità e proposta progettuale è prevista per il 31 gennaio. I soggetti, che saranno ritenuti ammissibili e le cui proposte saranno idonee, avvieranno la successiva fase di co-progettazione che consentirà all’ Amministrazione di presentare la proposta condivisa all’ Assessorato Regionale entro il 28 febbraio.

Dichiarazione dell’assessore alle Attività sociali, Rosalia Pennino: "L'assessorato alle Politiche Sociosanitarie ha lavorato e lavorerà anche durante la coprogettazione affinché a Palermo possano arrivare il massimo delle risorse. Spero di poter dare questa bella notizia in occasione della prossima Giornata Mondiale dell’Autismo. Un altro tassello importante utile a comporre il lavoro che stiamo mettendo a sistema per costruire percorsi socioassistenziali specifici e dedicati all'autismo."

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Freepik

